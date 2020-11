Anastasia AOUDIA

Suite à un master d'Infectiologie, j'ai décidé d'obtenir une double compétence me permettant d'évoluer dans la transversalité d'une entreprise. Aujourd'hui forte de mon expérience entant qu'ingénieure QM, je souhaite m'investir dans des missions enrichissantes et polyvalentes.

Loin des clichés du manager qualité très (trop) réglementaire voir psychorigide, je souhaite offrir mes compétences dans une entreprise innovante et dynamique ayant une forte implication dans ces démarches.



Mes compétences :

Virologie

Biologie cellulaire

Immunologie

Biotechnologies

Biologie moléculaire

Bactériologie

Lean management

Gestion des risques AMDEC

Communication et PNL

Audit

Réglementation ICPE

Réglementation laboratoire

Industrie pharmaceutique (BPF, GMP, FDA)

Management du risque ISO 3100, ICH Q9

Gestion de projet (MS project, ISO 21500)

Referentiel iso 9001, 14001, 26000, 13485