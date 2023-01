Anastasia BERTEMES

Après 20 ans de vie à Moscou, j’ai rejoint la France pour poursuivre mes études et découvrir une passion – le packaging…



Depuis la fin de mes études à l’ESIEC, je suis ingénieur développement emballages chez Lactalis, où j’ai pu travailler pour plusieurs divisions françaises (Fromage, Beurre et Crème, Produits Frais) et internationale (zone CEI, avec implantations en Russie, Ukraine, Kazakhstan et Moldavie). Cela m’a permis de découvrir une large gamme de produits et emballages associés, et d’acquérir une riche expérience en gestion de projet avec un contact humain permanent et un mélange de cultures.



J’aime mon métier, pour ses côté techniques et humains, et je compte poursuivre cette expérience, ici ou ailleurs…





Mes compétences :

Agroalimentaire

Packaging

Conditionnement

Recherche et Développement

Gestion de projet

Innovation

Emballage