Andrade ANTONIO

Spécialiste Supply Chain : e-commerce et retail



Après une expérience très enrichissante dans l’industrie, j’ai orienté ma carrière vers le secteur de la distribution des consommables et accessoires informatiques, en intégrant le leader du marché français et européen.

Mes diverses responsabilités m’ont permis d’évoluer à travers toutes les fonctions de la supply chain. J’ai participé, en tant que responsable des flux amonts, au démarrage d’une plate-forme logistique de 30 000 m² dédié à la préparation de commandes destinées aux retailers (Carrefour, Auchan, Casino…) et au e-commerce à travers le siteArray.

La rigueur, la capacité d’organisation, le pragmatisme, le sens du service et la réactivité, sont des qualités que j’ai développé et mis en pratique à travers mes expériences professionnelles.





Mes compétences :

COMMERCE

E commerce

Encadrement

Logistique

Pick

Portugais

Responsable d'exploitation

Retail

Supply chain

WMS