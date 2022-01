Andre CHABRET

Ma passion est le football ou j ai la chance d avoir un reseau d amis assez important grace aux fonctions que j avais occuper il y a quelques saisons comme recruteur de joueurs pour des clubs professionnels tels que LE MONTPELLIER HERAULT ET L AS SAINT ETIENNE .

Aussi j aimerais faire beneficier de cette notoriete sportive a un club professionnel Francais ou europeen d autant plus que je viens de m associer a Francis CALIARO le delegue FRANCE du MILAN AC sur deux aspects .

La detection de jeunes joueurs et l organisation de stages de football sur LA FRANCE ET L ESPAGNE.

Je viens de devenir DELEGUE POUR LE MILAN AC JUNIOR CAMP et travaille sur les regions RHONE ALPES AUVERGNE LIMOUSIN .

Je recherche un poste soit dans le commercial dans le domaine de la vente soit dans le sport comme representant soit pour une marque ou une societe ou un club .

Je reste ouvert a toutes propositions