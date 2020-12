André GUIL

Responsable de la gestion , de l’évolution du réseau local et de la sécurité de l'entreprise mon poste exige aussi une grande polyvalence pour répondre à toutes les exigences du moment.

Quelques précisions sur mes domaines de compétences:

Gestion de projets :

• Etude et mise en production de l'outil de supervision NAGIOS

• Mise en production d’un système SAN.

• Étude et mise en production de système de messagerie sous exchange 2010.

• Élaboration de la politique de sécurité de l’entreprise

• Définition de l’architecture réseau (Fw, DMZ, etc...)

• Étude et mise en production d’un système de sauvegarde sous Windows 2003 storage server et backupexec

• Étude et installation de l’infrastructure du réseau en architecture 1Go

• Étude et mise en production complète d’un réseau local



Informatique :

• Expert en architecture réseau et en sécurité

• Famille Windows, Linux, Aix, RS6000, Unix, Msoffice, Exchange, Postfix, Mailman Fsecure, McAfee, Interscanviruswall, Isa server, Iptables, Netfilter, Firewallbuilder, Squid, Wsus, switch, hub, routeurs

• Gestion et évolution du réseau local (de Wnt4 à Windows 2000, puis à Windows 2003 et à windows 2008)

• Administration de serveur Windows 2003 et 2008, Exchange, Linux, RS6000

• Adaptation du réseau à un site distant

Communication :

• Enquêter pour formaliser les besoins des utilisateurs

• Démonstration commerciale

• Formation et assistance à l’utilisateur

• Production de fiche de fonctionnement

Encadrement :

• Manager une équipe

• Seconder le Directeur Informatique

• Estimer une charge de travail

• Contrôler l’avancement de projet



Mes compétences :

Isa server

Sécurité

Storage Area Network

Iptables

Linux

Microsoft Windows

Wsus

Nagios

Microsoft Exchange 2007

Virtualisation

Microsoft Office

Microsoft Windows Server

Mac OS

EPO- MCAFEE

Microsoft Hyper-V

Microsoft Exchange 2010

Backup Exec

Archivage

Serveur Blade HP

hp switch

Baie de stockage Equallogic

AIX