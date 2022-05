Bonjour,



Je m'appelle Quentin Guil et je suis ingénieur SI.

J'ai développé des compétences particulières en AMOA, analyse fonctionnelle/métier, ainsi qu'en analyse du risque durant mes 3 ans chez Thales Communication & security.

Vous trouverez plus d'information a la suite dans mon CV.

J'ai pour objectif de travailler dans le domaine de la transformation des SI/digital et dans développer une expertise,ayant la conviction que ce domaine de compétence passionnant m'apportera une diversité de missions et de nouvelles connaissances toute au long de ma carrière.



je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.



Cordialement.



Guil Quentin.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse de risque

Système d'information

Conduite du changement

Analyse fonctionnelle

AMOA