Myriam BARDET

21 ans d'expérience professionnelle dans l'assistanat (édition, finance, événementiel, associatif, communication), je suis maintenant en région toulousaine et prête pour de nouveaux challenges professionnels !



* Mes compétences :

- Accueil téléphonique en français et en anglais ;

- Gestion d’agenda, organisation de réunions, de déplacements et de conférences en France et à l’international ;

- Relations publiques (interface avec services transversaux, interlocuteurs français et étrangers, presse, interlocuteurs hauts placés) ;

- Comptabilité (note de frais, factures, bons de commande) ;

- Juridique (création et suivi de contrats, gestion de contrats de partenariat, d’achats étrangers, de coédition, de cession, de traduction demandes de subvention, dépôts de droits).

- Création et mise à jour de tableaux de bord et de supports de présentation.



* Les langues :

- Anglais confirmé : pratique régulière à l'oral (prises de rendez-vous, organisation de plannings pour les foires internationales), à l'écrit (contrats de coédition et d'achat en anglais, travail juridique et comptable avec interlocuteurs étrangers)

- Japonais courant : 4 voyages au Japon en roadtrip et échanges avec les locaux, les amis japonais, obtention du JLPT 4.

- Allemand : compréhension orale et écrite scolaire



* L'informatique et les réseaux sociaux :

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) sous PC et similaires sous Mac

- Maîtrise des logiciels de messagerie comme Outlook, Lotus (Notes, Organizer), Mozilla Thunderbird

- Réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Viadeo, Twitter, Tumblr, Pinterest, Instagram etc.)

- Système comptable SAP

- Travail sur PC et Mac



Mes compétences :

Réactivité

Polyvalence

Rigueur

Édition

Adaptabilité

Cessions de droits

Assistanat de direction

Édition jeunesse