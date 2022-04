André HELLY

Officier général de l'armée de Terre en 2ème section, ayant tenu des postes de responsabilités dans les forces d'intervention et dans le domaine des programmes d'armement et des systèmes d'information et de communication, je suis consultant conseil indépendant.



Depuis janvier 2013, j'assure l'accompagnement et le conseil du cluster de PME EDEN (European Defense Economic Network), au niveau de la fédération nationale mais aussi au niveau régional, notamment le cluster EDEN Bretagne.