André HOCQ

J'ai commencé ma carrière au sein de la Marine Nationale , au Groupement des fusiliers marins commandos -parachutistes. J'ai servi deux unités , le commando Trépel (assaut) et le commando de Montfort (appui) .



Les aléa m'ont amené cinq ans plus tard à choisir la Gendarmerie Nationale . J'ai servi en Mobile et en départementale , en métropole et outre mer . J'ai commandé plusieurs unités et occupé des postes en état -major . La mission qui m'a le plus marqué es t mon séjour de quatre années en Nouvelle Calédonie au sein de l'Equipe légère d'Intervention à NOUMEA. Le poste qui m'a le plus passionné est commandant d'escadron de gendarmerie mobile . Un poste qui a été très prenant est commandant de compagnie de gendarmerie départementale .



Aujourd'hui , colonel de réserve , j'effectue des missions diverses pour des administrations ......



