André ILUNGA

Excellente qualité d’analyse, d’organisation et de relation interpersonnelle.

Connaissances et compétences prouvées en matière de création de réseaux et de partenariats.

Capacité à travailler en équipe et à superviser divers acteurs dans un milieu stressant.

Bonne connaissance et maîtrise des outils de gestion axée sur les résultats ( GAR ).

Aptitude de travail avec médias sociaux et Microsoft office: Word, Excel, Powerpoint et Outlook.

Sens de l’écoute, diplomatie, flexible, créatif et polyvalent.

Riche expérience en travail communautaire et en représentation.

Langues parlées: Français, Anglais, Lingala et Swahili.

Connaissance pratiques et riche expérience en formation des adultes.

Esprit d’ouverture à la diversité culturelle dans un environnement de travail.



Mes compétences :

Adaptable

Communication

Flexible

Interpersonal skills