André JACQUESSON

Traducteur de formation, j'ai effectué l'essentiel de ma carrière dans le secteur high tech, l'industrie automobile et aéronautique, le marketing et la communication, avec un détour par les relations publiques et la presse.



Après avoir exercé une vingtaine d'années comme salarié puis indépendant, je travaille aujourd'hui comme traducteur d'édition. Pour plus d'informations sur mes spécialités et mes dernières parutions, voir ma fiche sur le site de l'Association des Traducteurs Littéraires de France : http://www.atlf.org/membre1729 .



Parallèlement, je collabore avec plusieurs entreprises et agences de communication pour lesquelles je réalise des prestations de traduction, de rédaction ou de transcription audio d'anglais en français sous la dénomination commerciale de Translatec : contact@translatec.fr.



Mes compétences :

Traduction

Rédaction

Communication

Relations Publiques

Presse

Géopolitique

Défense