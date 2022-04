Andre Jean Eudes GARANE

Je suis un Technicien Supérieur dévoué en Électronique e Automatisme Industriel en quête d'emploi. Très dynamique , et créatif j'ai l'esprit de travail en équipe et le sens l'optimisme.

Ayant des capacités intellectuelles et pratiques dans les domaines suivants: l’électronique et automatisme industriel ,l’électrotechnique ; l'électromécanique , le biomédical , énergie photovoltaïque et la géolocalisation.

Tel: 226 71-85-43-64 ;75-50-46-65.

E mail: Jeaneudes23@yahoo.fr



Mes compétences :

Automatismes industriels