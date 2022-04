André JEKELFALUSSY

Professeur en MBA Séminaire de " Gestion des carrières "

Créateur d'Andromaque société de formation et de conseil dans le secteur pharmaceutique

Professeur en Stratégie , Marketing et Droit des Sociétés

Membre de la Commission Economique d'un grand parti politique

Auteur de synthèses en Stratégie chez Lamy

Responsable de la stratégie et des questions juridiques à la Nouvelle Ecole d'Athènes

Dirigeant fondateur de Syracuse Développement organisateur de Colloques en marketing juridique

Création de Yemen société de Conseil en Prospective



Mes compétences :

Conférencier

Gestion événementielle

Conseil en prospective

Ingénierie de formation

Entreprenariat

Marketing stratégique