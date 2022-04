André KULECZKO

Consultant Réseau et Sécurité

Certification CISCO CCNA



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

THALES SERVICES SAS

Ingénieur réseau confirmé

BGP OSPF, chiffrement, Netflow et autres 'analyse de trafic



CAP GEMINI INFRA OUTSOURCING

Ingénieur réseau et sécurité

Mission mise en place Infogérance RUN SILCA en international



EURIWARE

Consultant Sécurité des S.I. (à partir de septembre 2013)



BRITISH TELECOM

Expert technique et Chef de projet Réseau et Sécurité: 2012



NEURONES IT– NEURONES Solutions - SKILLS CONSULTING (1997-2012)



Architecte/Ingénieur réseau et sécurité: 2011

• Audit et analyse pour refonte d'une architecture VPN Cisco ASA et migration après validation sur maquette.

• Modification de configuration sur firewall Fortigate: Analyse du besoin et mise en place de solution palliative pour la transmission de paquets WOL

• Familiarisation avec les Firewall Arkoon pour la remise en service du Master après sa réparation physique (reimportation configuration, réactivation licence, test)

• Audit de réseaux LAN basé sur Cisco pour remise à niveau d’infrastructures de commutations.

•Mise en place d’un nouveau lien WAN sur un Firewall Juniper (doucle raccordement fournisseur d’accès), Analyse de l’existant, Parametrage de routes avec poids, et bascule automatisée avec monitor Track-Ip





Chef de projet Réseau et Sécurité:

Mission AXA (2009-2011) Remise en état et mise en place d’une nouvelle solution de supervision réseau distribuée dans un contexte international

• Expertise sur la solution de gestion réseau CiscoWorks LMS 3.2 et des fonctionnalités disponibles sur l’outil.

• Part active d'expertise pour l'opérateur OBS et fournisseur Cisco sur cette mise en place et le paramétrage des éléments actifs du périmètre.

• Expertise sur le paramétrage des équipements de routage, commutation, firewall, load-balancing pour l’accessibilité, les alertes remontées, le paramétrage par snmp RW pour conformité et homogénéisation des configurations(compliance).

• Rédaction en anglais de procédures, formation et transfert de compétence sur la solution de supervision.



Missions d'expertise (2008-2009) dans le cadre d’une activité sur des contrats d'infogérance:

•Élaboration de cahiers des charges et de recettes techniques pour des projets réseau.

•Définition et validation technique des spécifications sur des projets réseau, en terme d’architecture, de paramétrage d’équipements, de respect des zones de confiance de sécurité réseau.

•Définition et validation du mode opératoire organisationnelle du déroulement de la prestation.

•Suivi de prestation de migration réseau incluant la phase de validation fonctionnelle par maquettage, conseil sur la stratégie de migration par site pilote et lots.

•Suivi de déroulement de projet avec le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.

•Rédaction de modes opératoires, dossiers d’exploitation pour l’infogérance réseau après recette.

•Chef de projet sur migrations de réseaux critiques de type backbone.

•Définition d'architecture réseau 10Gbs avec agrégat de liens, redondance, choix du matériel pour tenue des performances souhaitées, tests de validation sur tous les point cités.



Autres Missions (2002-2009)

•Encadrement et transfert de compétences aux intervenants réseau de l’infogérance.

•Intégration de l’activité exploitation réseau dans le cadre de l’infogérance du site :

Constitution et gestion d’une équipe, mise en place des moyens d’exploitation (schémas, documentation, procédures de validation, support second niveau, reporting technique).

•Analyse de dysfonctionnement applicatif par analyse de trames sur les équipements de niveau 3.

•Accompagnement des clients dans le cadre de la mise en place de nouveaux équipements d'optimisation du WAN.

•Rédaction du cahier des charges pour l’appel d’offre de mise en place d’une architecture WAN sécurisée



Mes compétences :

Cisco

Juniper

CheckPoint

ASA

Fortigate

Riverbed