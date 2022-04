André LALONDE

2002 Masters of Sports Sciences ,

Fitness Therapist- Thérapeute Sportif

1992 Sciences Naturopathique, ND

Collège Canadian des Naturopathes (CCN)

1991 Sciences Infirmières,

Université de Montréal ( Baccalauréat)

2010 Certification en Homotoxicologie (Homotoxicologue)

Homotoxicologie appliqué

2009 Certification « Fitness Therapy »

2005 Certification « Glidding »

2005 Certification « Spécialiste du corps et de l’esprit »

2005 Certification « Posture et alignement corporel »

2002 Certification « Yoga exercise group training »

2002 Certification « Spécialiste en conditionnement

des arts martiaux »



Mes compétences :

Medecine chinoise

Nutrition

manipulation naturopathique

Naturopathie

Coaching sportif

Nutrition sportive

Rééducation neuromusculaire

Controle et gestion de la douleur

Gestion de poids