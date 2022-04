André LAVIE

Mon site : http://www.conseil-qualite-pme.com/



Fort de 28 années d'expérience dans le management de la production dans des groupes internationaux et fournisseurs de l'automobile, j'ai réorienté en 2010 ma carrière dans les métiers de l'audit et du conseil. Ingénieur de formation (ENSM 1981, devenue Centrale Nantes) j'ai complété mes connaissances par un DESS de management des entreprises (CAAE ESA Grenoble 2002), ce qui m'a permis d'élargir son champ d'intervention. Enfin, à l'issue de formations à l'AFNOR, j'ai obtenu la certification d'auditeur ICA selon le référentiel ISO 9001 en 2010, puis ISO 14001 en 2013

Désormais, je réalise des missions de consultant dans les domaines suivant:

- Audits de certification (ISO 9001, ISO 14001, Engagements de service) pour différents organismes certificateurs (afnor, dekra ...)

- Accompagnement de PME et TPE vers les certifications ISO 9001, 14001,13845, MASE

- Conseil en management, organisation, qualité, production...

- Audit internes ou pré-audit, audits fournisseur selon référentiels ISO 9001, 14001, MASE

- Formation à la qualité et l'environnement, en entreprise ou université

Le champ de mes interventions s'élargit constamment, et couvre notamment:

• Industrie : Mécanique, décolletage, usinage, déformation, tréfilage, oxycoupage, traitement de surface, traitement thermique, fonderie, injection plastique, laboratoires

• Bâtiments, Travaux publics : Architectes, bureaux d’étude, climatisation-chauffage, électricité, peinture, VRD, carrières

• Equipements : réseaux téléphoniques, systèmes d’alarme, vidéosurveillance, protection incendie, contrôle d’accès urbain

• Maintenance industrielle : Chaudronnerie, tuyauterie, compresseurs, marine, peinture, valorisation des déchets

• Prestations de service : traduction, déménagement, sécurité, nettoyage, gestion documentaire

• Ingénierie : Conception, assistance technique

• Imprimerie: PAO, Offset, façonnage

• Enseignement : formation professionnelle, formation continue, université, IFSI...

• Agroalimentaire : Caves coopératives, laboratoires

• Public - Collectivités : Distribution de l’eau, distribution du courrier

• Négoce : automobile, équipements industriels, matériel aéronautique, matériel téléphonique

Depuis 2011 je suis également évaluateur pour le Prix de la Qualité et de la Performance en Rhône Alpes, et depuis 2017 superviseur d'auditeurs MASE

Mes atouts: rigueur, pragmatisme, sens du contact, aisance rédactionnelle, disponibilité, mobilité, pratique de l'anglais et de l'allemand.



Mes compétences :

Approche processus/qualité

Conseil

MASE

Métallurgie

ISO 9001

Maintenance

Audit

Management

Traitement thermique

Production

Traitement de surface

ISO 14001