Andrè LE BAIL

MES DOMAINES DE COMPETENCES



Fabrication, assemblage et prototypage:



Lecture d?un plan de pièces

Fabrication de pièces : traçage, usinage (perçage, fraisage et tournage)

Montage et assemblage des pièces fabriquées en atelier ou sous traitées

Contrôle et modification des pièces par rapport au plan de fabrication

Réalisation des tests de fonctionnement sur les machines créées



Reconditionnement de machines:



Démontage, contrôle, nettoyage et échange des pièces d?une machine

Commandes de pièces



Coordination d?équipes de montage (jusqu?à 5 personnes:



Répartition du travail entre l?interne et l?externe et contrôle

Formation des collaborateurs sur le terrain



Travail avec le bureau d?études:



Interface entre le bureau d?étude, la fabrication et le montage,

Expertise technique sur l?amélioration, la création et la faisabilité de pièce et de sous ensembles



Electricité:



Création et lecture de schéma électrique, réalisation de câblages platine (armoires) et machines



Connaissances du pneumatique