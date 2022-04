Didier LE BAIL

L'immobilier d'hier, d'aujourd'hui est à mon sens en pleine mutation. La multiplication des plates-formes permettant aux particuliers et aux professionnels de communiquer sur leur projet de vente ont modifiés les cartes. L'agence immobilière n'est plus le réflexe pour une vente. Il faut donner plus de sens et de liberté aux propriétaires et aux acquéreurs. Il faut réussir à donner du sens à l'agent immobilier, aux mandataires, certains sont de véritables experts créant réellement une vraie valeur ajoutée dans le process d'acquisition. Expertise via le bon pricing, la maîtrise des réseaux de communication et l'analyse du marché sont les pierres angulaires d'une bonne et rapide transaction.

Vendre une maison, un commerce c’est transmettre une histoire.

Acheter une maison, un commerce c'est recevoir cette histoire selon vos envies et votre sensibilité.

Je n’ai pas la prétention d’être le meilleur, mais une chose est sûre, c’est que je tiens à m’atteler à vous écouter et surtout à être un facilitateur dans votre démarche, qu’elle soit liée au bien, aux diagnostics et autres protocoles d’achat ou de vente.

Mettre l’humain au cœur des décisions, me permettra de trouver VOTRE solution. Vous avez mes coordonnées, vous avez un projet ! Je vous offre la garantie de la diffusion de votre bien, un suivi du mandat à l’acte authentique chez le notaire et la certitude de vous écouter selon vos disponibilités.



L'essentiel de mon métier est d'apporter un conseil professionnel, un service à forte valeur ajoutée et de créer une relation de confiance unique.



Mes compétences :

Management

Comptabilité analytique

Directeur de centre de profit

Formation

Bureautique

Projet d'entreprise

Gestion

Accompagnement

Autonomie

WEB

Gestion de projet

Pédagogie

Gestion financière

Conduite au changement

Immobilier