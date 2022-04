Alexandre DAUCHET

Mes compétences sur ces dernières années se sont développées sur les aspects "projets". Elles s'articulent autour de la conception, de la réalisation et par son suivi.

Elles s'accompagnent de la gestion des équipes à l'atteinte des objectifs.



Conjuguées à la bonne connaissance et pratique des systèmes d'informations. Aussi bien sur les SGBD ERP Requêteur Décisionnel et programmation VBA.



J'ai par ailleurs un attrait certain pour la mise en place de nouvelles organisations et sur l'analyse des impacts de tranversalités structurelles et quantitatives



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion

Budgétisation

Visual Basic Excel

Access et SQL