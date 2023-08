Thomas MEUNIER

Je suis actuellement responsable distribution (secteur de la boisson) dans le circuit de la consommation hors domicile (chez France Boissons = > groupe Heineken) et encadre une cinquantaine de personnes sur 4 établissements.



La logistique, la distribution m'intéressent particulièrement pour leurs exigences sur les plans opérationnel, qualitatif et humain.

Je suis une personne qui aime le terrain et qui sait communiquer avec ses équipes, sa hiérarchie ou les services supports. Mon goût du contact et du travail en équipe m'ont permis d'évoluer facilement dans mes différentes expériences professionnelles.