Marie COSTE

En tant que RRH, durant 15 ans, j’ai

mis mes qualités relationnelles et

professionnelles au service de

l’industrie et plus particulièrement du

secteur des équipementiers

automobiles. J’ai exercé des fonctions

opérationnelles couvrant l’ensemble du

métier avec une dominante sociale.

Mon envie première a toujours été de

m’occuper des Hommes et des

Femmes de l’entreprise dans des

contextes difficiles.

C’est donc tout naturellement que j’ai

choisi de rejoindre l’équipe d’OLONA

pour ses valeurs d’humanisme et de

professionnalisme.

Devenue consultante, je poursuis ainsi

ma voie en accompagnant les

Hommes et les Femmes des

entreprises.



Mes compétences :

Analyse Transactionnelle

Methodes

PCM

PNL

Praticien en PNL

Process

Ressources humaines

Accompagnement à l'emploi

Droit social

Gestion des compétences

Gestion de projet

Formation