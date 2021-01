Renaud WAKSELMAN

Parce que changer et se développer nécessite de faire différemment, dapprendre dautres gestes, dautres comportements mais également de changer son regard, jaccompagne les entreprises dans la construction de nouvelles stratégies de solutions et dactions, contribuant ainsi au développement professionnel de leur collaborateurs et à la croissance de leur entreprise.



Coach professionnel, formateur indépendant et consultant spécialiste en conduite du changement (systémique et stratégique), je travaille actuellement avec des cabinets de conseil et/ou formation afin de renforcer leur équipe de consultant et leur apporter mon expertise dans la conduite du changement.



Plus généralement, jaccompagne des professionnels (managers et directeurs de TPE, PME, Grands comptes, Professions libérales, etc.) pour les aider à construire de nouvelles stratégies de développement grâce au conseil, à la formation et au coaching professionnel.



La spécificité de mon approche peut être résumée par la maxime de Heinz VON FOERSTER :



« Agis toujours de manière à multiplier le nombre de choix possibles »



Formations :

- Au management opérationnel, transversal et stratégique.

- Au outils du coaching (Coach, Manager Coach RH Coach)

- Au management d'équipe

- A la conduite du changement.

- Au développement des compétences (efficacité professionnelle), de la communication et de la

culture générale.

- A l'animation de groupe de Codeveloppement



Coachings professionnels (systémique/stratégique, ACT) :

- Résolution de problème (gestion de conflit, communication, etc.),

- Développement de compétence,

- Orientation et dintégration (prise de poste, reconversion, etc.),

- Équipe et dorganisation.



Autres :

- Animation de groupes de Codeveloppement intégratif

- Animation de constellations systémiques

- Débriefes 360° et 180 °

- Facilitation