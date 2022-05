Olivier LE BAIL

Le pilotage de projets ERP (PeopleSoft Financials, SAP), CRM (Siebel), progiciels (XRT Universe, ITIM) et d'outils d'administration des flux métiers (TIBCO) m’amènent à réaliser de la planification, à maitriser les risques et de garantir la qualité des livrables.



Manager de projet, j'ai toujours comme objectifs de respecter les engagements, les coûts et les délais.



Mes différentes missions m'amènent à encadrer des ressources (internes ou externes), de coordonner des activités avec d'autres projets ou des équipes techniques (DBA, Infra, production), d'être un interlocuteur auprès d'éditeurs (SAP, ORACLE, XRT)



Mon expérience de consultant m’a permis de rédiger tous les livrables qui jalonnent le cycle de vie d’un projet (SFD, stratégie de recette, protocole de livraison, plan de tests, Pv de recette et bilan projet), de connaitre la méthodologie ITIL (Plan qualité service, initialisation convention de service) et d'utiliser des outils de gestions (HPQC, project manager).



Dans le cadre de travaux d'avant vente, je participe à la réalisation de chiffrages, macro planning et réponses à appel d'offres.



Mes compétences :

Chef de projet

CRM

People soft

Tibco

Xrt universe

Sap

ITIM