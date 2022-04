André LEFEVRE

L'entreprise CRUARD Charpente située dans les Pays de la Loire est spécialisée dans les travaux de construction en ossature bois et mise en place de charpente bois. Elle travaille sur tous types de bâtiments :

- grands ensembles immobiliers

- logements

- tertiaires

- bâtiments industriels

- complexes sportifs et culturels

- équipements de santé

- constructions individuelles et collectives en bois

- ouvrages d'art (ponts, passerelles, pontons)



Nous maîtrisons parfaitement les chantiers de restauration du patrimoine ancien et des monuments historiques tels que les :

- églises

- chapelles

- châteaux



Les chantiers sont principalement situés autour des régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Ile de France et Centre. Possibilité de déplacements en France dans les autres régions, nous consulter.





Mes compétences :

Construction bois

Charpente bois