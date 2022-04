André LEGER

Ayant pris ma retraite voici bientôt 4 ans,j'ai decide de mettre à la disposition des banques de detail mon expérience de 40 années dans divers postes de direction dont 12 ans en Allemagne ( 4 ans)et la republique tchéque(8ans)

Une des caracteristiques de cette carrière est le nombre important de creation de postes 50%ou de revitallisation de l'activité 20%.A caucse de cela je suis toujours senti très proche des entrepreneurs.

J'ai d'ailleurs dans les années 98/99participé à la creation du salon de le creation d'entreprise,j'ai fortement participé au develppement de le Franchise en France et en Republique tcheque(ref. Chantal Zimmer Delegué General de la federation francaise de la franchise)

Autre characteristique ,sponsorisant à Prague un grand nombre de concerts de musique classique j'ai eu le bonheur de mieux connaitre le theatre et la musique baroque grace en particulier à Jean -Denis Monory et Vincent Demestre,la musique classique et contemporaine grâce à michel Swierzinski et Anna Sophie Schmitt

Enfin,ayant dirige le marketing des professionnels et TPE à la SG puis le Marketing de Komercni Banka(2001-2006) à Prague(400 agences;9000 employes dont 100 au marketing ;3e banque du pays par le bilan ,1ere en profitabilite,elue par un college de managers 3 fois meilleure banque du pays (2003-2004-2006)

PDG de MODRA PYRAMIDA(pyramide bleue)de 2006 au 31/12/2009,banque specialisée dans le financement immobilier,j'ai completement revu le concept marketing( voir website)Dans sa catégorie cette banque a ete elue meilleure banque de l'année,chaque année durant mes fonctions

JE souhaite mettre cette experience à la disposition de banques de detail à l'etranger mais aussi de PME

Esprit d'entreprise,marketing,musique baroque(j'ai revu avec plaisir le bourgeois gentilhomme à l'opera royal du chateau de Versailles en mars)versaillais depuis 15 ans:voilà qui explique ma demande de contact



Mes compétences :

Management d'équipes

Communication

Marketing

Formation