Andre LOEW

- Trilingue Fr; Allemand, Anglais, Management d'une centaine de collaborateurs locaux ou internationaux

- Management opérationnel et organisationnel d'équipes techniques, Services et Commerciales

- Pilotage des résultats financiers (Développement commercial, CA, profit, budget).

- Audit, déploiement de solutions innovantes et pérennes (outils IT, amélioration participative des process et flux, organisation du travail ou de la démarche commerciale, SYNERGIE des équipes) :

• pour atteindre l’excellence opérationnelle

• en motivant la participation et l'implication active des collaborateurs

- Accompagnement du développement des compétences du personnel (employabilité, savoir-être).



Synthèse :

= > Manager, gestionnaire, consultant interne, exploitant et commerçant !

= > Compétences informatique IT, électrique et environnement technique en général, trilingue anglais, allemand.



Mes compétences :

Export

Support

IT

Technique

Football

Organisation

Management

ISO 900X Standard

Workflow Management

Visual Planning

SWOT Analysis

Microsoft Windows NT

Microsoft Office

Microsoft NetMeeting

Microsoft Access

Lean Manufacturing

JDEdwards Suite

HP-UX

Customer Relationship Management

Cognos Impromptu

Clarify

Baan

Audit

Account Management