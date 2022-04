André LOUTSCH

Fort de 10 ans d'expérience dans la pâtisserie de luxe je m'occupe aujourd'hui des nouveaux projets d'ouverture de boutiques de la maison Pierre Hermé Paris.

Parlant 4 langues couramment et fort d'expériences diverses et notamment de plus de 2 ans de Recherche et développement auprès de Pierre Hermé je mets en oeuvre tous les jours tout mon savoir faire.



Mes compétences :

Chocolaterie

pâtisserie

Recherche