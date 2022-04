Andre MANGOUA

Après des études d'économie et de gestion d'entreprise à Paris, j'ai commencé ma carrière professionnelle au Cameroun à la Sonel au service des études économiques et statistiques, puis à la Mideviv, comme Chargé des études et de la Formation;enfin, comme Chef de département commercial où j'ai eu la latitude de mettre en place une politique de développement commercial et stratégique.



Ensuite, je suis revenu à Paris où après avoir fait dans la Formation, je suis rentré à Exofarma S.A., une entreprise du secteur pharmaceutique et cosmétique tournée vers l'international où j'ai occupé le poste de Directeur commercial qui m'aura donné l'opportunité de beaucoup voyager en Europe et plus particulièrement en Afrique.

Mon entrée dans cette société fait suite à une étude de marché faite sur les produits pharmaceutiques, para pharmaceutiques,cosmétiques et de parfumerie en Afrique noire au sud du Sahara .

H.B.I, a pris le relais et j'ai travaillé à l'introduction de cette société en Afrique francophone avec les produits Jonhson and Jonhson



A ce jour, je suis Consultant/Commercial ,Franchisé d'un réseau social de business tourné vers l"avenir



