Andre MARANDET

Issu d’une formation technique supérieure, mon parcours professionnel est jalonné de challenges passionnants et enrichissants, au sein de PME et autres groupes industriels.

Spécialiste en organisation et management d’entreprises je me définis avant tout comme un chasseur de résultats.

Mon objectif est de faire gagner plus et mieux, de l’argent, du temps, de la sérénité aux TPE/PME

Ma passion pour la relation humaine a développé chez moi des valeurs fortes :

écoute ; respect ; sincérité ; solidarité ; courage et goût du travail

Ce sont ces valeurs que je souhaite maintenant partager avec les TPE et PME du Doubs et du Jura au travers d’un engagement fort, à leur côté et, ainsi les aider à atteindre leurs objectifs les plus ambitieux en appliquant un concept, une méthode développée par MBI développement.

Suite à 30 ans d’expérience en gestion de production, direction logistique et direction de sites , je suis en capacité de les accompagner en tant qu’expert sur les sujets suivants :

- Marketing/commercial

- Production

- Finance

- Système d'information

- Management







Mes compétences :

Management

supply-chain manager

gestion de production