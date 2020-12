Michel DOUTRELON

J'aime relever des Challenges et je crois aux talents des hommes au sein d'une équipe pour la réussite de tout projet :



MES COMPÉTENCES :

- Élaborer et mettre en action des stratégies commerciales,

- Définir et animer les plans d'actions,

- Développer les ventes WHOLESALE,

- Planifier et gérer les B.P..

- Recruter et manager les équipes de ventes,

- Développer les ventes, négocier.



MES VALEURS :

- Le sens des responsabilités.

- La passion pour mon travail.

- Le goût pour la qualité.

- L'esprit créatif, du challenge et d'équipe.



C'est aussi par mes expériences que j'ai pu rencontrer des gens talentueux dont les échanges ont toujours été une source d'inspiration et de réflexion.



Mes compétences :

CREER

COMMUNIQUER

MANAGER

DEVELOPPER

VENDRE FAIRE VENDRE FORMATION ACCOMPAGNEMENT

MODE

DIRECTEUR COMMERCIAL

BUSINESS PLAN

COMMERCIAL

Développement produit