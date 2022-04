Catherine LE BEC VATIN

Après quelques années de développement stratégique et opérationnel de marques internationales, mon parcours à 360° en agence, chez l’annonceur, et enfin pour mon compte personnel m’a permis d’actionner en toute cohérence les leviers marketing, communication et commercial d’une marque pérenne.



Dénicheur de tendances, j'accompagne mes clients dans leur réflexion de développement. Mon objectif: innover, coupler efficacement et en cohérence les médias, les réseaux et les partenariats afin de créer une vraie expérience de marque pour le consommateur, le fidéliser, le valoriser et l'impliquer.

Un complément de compétences sénior à moindre coût, un large réseau de travail opérationnel et créatif à votre service, selon vos besoins.



Créateurs, Designers, Créatifs, Consultants , Entrepreneurs, rencontrons nous afin de partager nos expériences et étoffer nos coeurs de métiers....

A bientôt.



Mes compétences :

Conseil

Luxe

Marketing

Communication

Loisirs

Cosmétique

Mode