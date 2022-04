André Martial JEAN GRANGER

Je suis un Risk Manager, diplômé des Hautes Etudes en Assurance(HEA)de l'INPHB de Yamoussoukro.Après l'obtention en Juin 2000 d'un baccalauréat série C( équivalent de la série SM française), j'ai ,au terme d'un concours, intégré les classes préparatoires commerciales.

A l'issue des 2 années de formation, j'ai été admis au concours d'entrée à l'ESCAE en sa filière des Hautes Etudes En Assurance(HEA)option Actuariat.

J'en suis sorti avec un diplôme d(ingénieur de conception en Juillet 2005.

J'ai été successivement souscripteur risques divers à COLINA SA pendant mon stage, puis souscripteur risque à NSIA CI, chargé de l'animation du réseau d'agents généraux puis en service à La Loyale d'Assurance, chargé de l'analyse,la tarification et le suivi des risques.



Par un détour par le secteur des Télécommunications a travers une expérience internationale dans la sous-région, j'ai renforcé ma capacité à la vente, à la gestion d'un réseau de distribution et au développement d'un portefeuille varié.

Aujourd'hui en service à SONAR CI, jeune compagnie très dynamique et à fort potentiel du marché des assurances ivoirien, je met en oeuvre les outils de Manager Commercial acquise au fil des expériences.



Mes compétences :

Assurance

Risk management

Finance de marché

Marketing stratégique

Techniques de vente

Réassurance