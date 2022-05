Paul Henri TUHO

"The development of Africa through technology"

Goût accentué pour la résolution des problèmes et l’intégration de solutions avec critique et analyse.

Je suis curieux et passionné à la « chose technologique ».

Sociable, aime tous ce qui est élaboré et profondément créatif. Conciliation et persévérance m’aident d’une part dans la résolution des problèmes, quand d’autre part l’improvisation et les prises d’initiatives affutent mon efficacité.





Mes compétences :

Gestion de projet

Développement web

Administration réseaux

Sécurité informatique

Modélisation financière

Audit

Réseaux informatiques & sécurité

Développement informatique

Business Intelligence

restauration it support