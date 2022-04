Présidente Fondatrice de LEADAFRICAINES (www.leadafricaines.org), ONG pour l'émergence du leadership des femmes, Georgette ZAMBLE est psychologue et experte consultante internationale en communication, genre et développement. Communicateur et Leader Accompli Bronze chez Toastmasters International, elle est également Alumni de Queensland University of Technology (Brisbane, Australie) et de l'Académie Genre de Turin (Italie).

Femme de conviction et d'impact, elle est Secrétaire Générale du Groupe Consultatif de la Société Civile ONU-FEMMES Côte d'Ivoire et Vice-Présidente du Réseau des Femmes Entrepreneures Engagées et Solidaires (Réseau des FEES). Après un parcours de plus de 10 ans comme cadre supérieure dans l'administration et dans des projets de développement, elle fonde en 2008, le cabinet EXPERTISES CONSULT, spécialisé en communication, approche genre et développement local. En 2016, elle décide de réaliser un rêve dans l’agro-industrie à travers la création du groupe «Trèfle Ivoire», Complexe Agro-pastoral.



Mes compétences :

Dynamisme

Performance

Rigueur