André MARTIN

Maire de Saint Sauveur de Landemont depuis 2001

Président de la Communauté de Communes du Canton de Champtoceaux depuis 2008

Président du Syndicat Mixte du Pays des Mauges depuis 2008

Conseiller Régional des Pays de la Loire - commission emploi formation professionnelle

Suppléant des Sénateurs Béchu et Deroche depuis 2011



Professeur de droit en BTS banque et assurance et L3 Université d'Angers (IUP BFA)

Auteur publié aux éditions Dunod - collection Techniques (2 ouvrages en librairie)



Mes compétences :

Assurance

Droit

Droit bancaire

Droit privé

Politique