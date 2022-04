André MARTIN

Ingénieur de formation (Ecole navale), je dispose de compétences sectorielles (défense, affaires publiques), fonctionnelles (ressources humaines, systèmes complexes, transformation) et d’une expérience « métier » au travers d’une activité professionnelle variée. Je cherche à redynamiser ma vie professionnelle pour une dizaine d'année : Le management opérationnel, la formation, l'accompagnement des transitions professionnelles et des ré-organisations, ayant tenu une place importante dans ma vie professionnelle, je me tourne naturellement vers ces activités.



Mes compétences :

Formation

Gestion de projet complexe

Management