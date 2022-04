André MCCALLUM

Consultant bilingue anglais/français et expérimenté dans la gestion de missions liées au changement culturel, de formation et développement auprès des entreprises en adéquation avec leurs objectifs stratégiques, leurs structures organisationnelles existantes ainsi que leurs ressources disponibles.



CONNAISSANCES ET COMPETENCES : GESTION DU CHANGEMENT



Recherches et analyses

• Réalisation d’études dans le but d’améliorer l’efficacité des forces commerciales grands comptes

• Définir les objectifs du projet d’intervention et les méthodologies d’évaluation ad hoc

• Identifier les compétences à développer

• Audit de compétences et animation d’ ‘’Assessment Centers’’

• Mener les méthodologies de recherche empirique



Conception, mise en place et réalisation

• Conceptualisation/ingénierie du programme de développement

• Coordination et animation des formations pour les forces commerciales grands comptes et les managers

• Construction des formations suivantes : Gestion du Temps pour les Commerciaux ; Optimisation de l’Environnement d’Equipe ; Techniques de Présentation Virtuelle

• Assurer le suivi du transfert des compétences et la valorisation



Consulting

• Prospection, développement et fidélisation de clients

• Apuis technique auprès des entreprise multinationals : GM, IBM, Hotel Georges V, Hotel Plaza Athénée, Lhoist, Lucent, Monster.fr, Oracle, Schlumberger …



Mes compétences :

Anglais

Communication

Formation

formation management

Informatique

International

Management

Microsoft Technologies

Performance

Performance Management

Présentation

Télécommunications

travail en équipe

ventes

Ventes Complexes