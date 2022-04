André MEIER

Après une formation dans le domaine technique, puis avoir travaillé en tant que technico-commercial et dans l'administration des ventes, j'ai obtenu mon brevet fédéral de marketing.

C'est dans les pièces détachées automobile que j'ai développé mon expérience produit, de l'achat à la vente, en passant par la gestion de stock et la politique de prix.

J'ai ensuite géré toute l'administration et la logistique de produits téléphoniques.J'ai du mettre en place toute la procédure logistique, de la création d'un site B2B, en passant par la gestion des stocks, jusqu'à la livraison et la facturation.

Enfin, j'ai été responsable de la vente et du marketing de pièces agricoles et PL. J'ai eu à superviser la vente sur trois sites (et gérer les 10 magasiniers), mettre en place des actions commerciales avec la douzaine de fournisseurs, ainsi que gérer la communication (brochures, internet, expos) aux agents et aux clients finaux.



Mes points forts:



Personnels:

- Polyvalence, rigueur, goût des chiffres, vision d'ensemble, capacité à simplifier des processus complexes

Professionnels:

- Logistique (définition, mise en place, gestion)

- Administration (ventes, RH, office)

- Marketing (gestion de produit, gestion de prix, communication)

- Informatique (outils Microsoft, ERP, comptabilité, graphisme Adobe)

- Langues : français (langue maternelle), allemand et anglais (courant), italien (débutant)



Mes compétences :

Gestion de produit

Étude de prix

Marketing

Logistique

Administration des ventes

Informatique

Comptabilité (Winbiz, Crésus)