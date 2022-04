André-Michaël LUIS

Motivé, responsable, indépendant et toujours de bonne humeur, je suis un jeune Ingénieur de formation mécanique ayant un fort intérêt pour les postes liées à la conception dans l'industrie

J'ai travaillé comme ingénieur R & D dans le secteur automobile, en collaboration avec les fournisseurs, les équipes de production et du laboratoire, ainsi qu'en mode projet.



Toujours désireux d'apprendre, force de proposition et enthousiaste au travail, mes principales compétences sont à ce jours la conception, la modélisation et le dessin CAO, le suivi fournisseur, la planification d'essais et leur validation.



On dit qu' « un ingénieur est une personne qui travaille sur quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas au moment ou elle l'a entreprise. » C'est un défi que je suis toujours impatient de surmonter.



Mes compétences :

Solidworks

Suivi des fournisseurs

QRQC

Plan de validation

Chaîne de cotes

Conception mécanique

Développement produit

Catia v5

NX

Méthode des éléments finis

AMDEC / FMEA

Microsoft Word

Microsoft Excel