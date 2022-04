André MONTAIS

Après trente années d'exercice dans l'investigation, la recherche spécialisée vecteur transport maritime en zones sensibles aux trafics de toutes natures ( narco/ armes/ contrefaçons/ malversations aux assurances et réglementations ) je recherche désormais à exercer en free lance sur ces vecteurs auprès de partenaires dont les activités sont en corrélation avec mon expérience de terrain.( France et Etranger)

je suis ouvert à toutes discutions en rapport et suis totalement disponible.





J'affectionne le travail de groupe, la synergie de services différents, l'esprit de solidarité d'une équipe devant les difficultés.

Je recherche cet esprit là, dans toutes mes autres activités; la notion d'effort est beaucoup plus simple à appréhender si le groupe est en cohésion.

la réussite en groupe reste toujours une belle histoire ou chacun se sentira valorisé et reconnu.