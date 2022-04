Andre MONTAUD

Marié, né en 1958 à Castres (81), 3 enfants





Ingénieur Physique- Electronique et Chimie industrielle de CPE Lyon.



Expérience de plus de 10 ans de la relation public-privé dans les fonctions de direction générale de l'agence d'innovation THESAME (Réseau européen EBN)



Carrière internationale chez ELF et TOTAL dans différents postes opérationnels et fonctionnels en recherche, qualité, commerce et stratégie.



Maitrise de tous les aspects de la gestion de la R&D, les méthodes de marketing associées ainsi que les stratégies de l'innovation en milieu industriel.



Administrateur des centres techniques CETIM et CTDEC, représentant industriel dans diverses instances universitaires et membre du comité de direction de poles de compétitivité.





Spécialités :



- Marketing technologique et BtoB

- Animation d'équipes de recherches internationales

- Gestion de consultants en technologie

- Organisation et structuration de réseaux public-privé et de clubs dans le domaine de la recherche et de l'innovation à l'échelle régionale, nationale et internationale.

- Connaissance et pratique des politiques publiques d'innovation (pôles de compétitivité, clusters, FEDER, PCRD et FP)

- Petrole - Moteur - Energie - Développement durable



Mes compétences :

Management

Communication btob

relation public-privé

Mécatronique

Lean management

Transfert de technologie

lubrifiant

Management de l'innovation