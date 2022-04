André NAMVONG

Définition et mise en œuvre d’infrastructures IT au service des métiers : virtualisation, stockage, sauvegarde, supervision, réseaux.



Management d’experts techniques durant les phases de build.



Compétences avant-vente : contribution aux appels d’offres sur les sujets d’externalisation IT, organisation d’ateliers avec les clients pour la qualification des besoins techniques, chiffrage des services d’hébergement.



Compétences en conseil technologique IT appliquées à la transformation digitale des entreprises.



Particulièrement motivé pour travailler en équipe au sein d’un environnement international.



Mes compétences :

VMware Sales Professional 5

VMware Technical Sales Professional 5

VMware License Expert

Certification ITIL V3 Foundation