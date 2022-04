Andre NGUYEN

Ingénieur des Mines d'Alès, j'ai travaillé dans le monde Spatial pendant 6 années ( Sur la base de Kourou en Guyane Française), dans les domaines du pétrole, de l'agro-alimentaire,de l'imprimerie et de l'industrie,en France,en outre Mer et à l'étranger.



Aujourd'hui j'occupe depuis 7 ans, un poste d'Igénieur Hospitalier responsable de la fonction patrimoine, travaux et servces technique au Centre Hospitalier "Le Mas Careiron" 30701 UZES.