Ingénieur des Mines d'Ales. après avoir travaillé dans les domaines du pétrole, du monde spatial, de l'industrie et de l'imprimerie, en France, en outre mer et à l'étranger, j'occupe depuis 2007 le poste d'ingénieur hospitalier responsable du patrimoine, des travaux et des services techniques d'un hôpital de 250 lits situé dans le Gard.