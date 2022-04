COMPETENCE :

COMMERCIAL & COMMUNICATION



OCEAN OGLIVY GROUPE

JUIN 2007 – FERVRIER 2011

DIRECTEUR CLIENTELE SENIOR (CI)

Missions :

.Intérim Direction commercial

.Rédaction de stratégies de communication

.Chef de fils appels d’offres

.Management d’une équipe de 3 à 4 commerciaux

.Interface avec le studio de création et les commerciaux

.Gestion de la communication des annonceurs suivants :

AGRO-INDUSTRIE : Sania – CI : Re lancement des marques Dinor,

Palme d’or.

BANQUE: BNI – CI :

Communication globale Banque National d’investissement.2010(Moyenne chiffre d’affaires annuel en agence

1, 5 milliards à 35% marge brut Croissance de 500%).

TELEPHONIE CELLULAIRE :

COMIUM - CI : Création, lancement et promotion de la marque Koz (Moyenne chiffre affaire annuel en agence : 900 000 millions à 35% marge brut).

FINANCE :

- Opération emprunt obligataire PAA (Port Autonome Abidjan) : Côte d’ivoire et UEMOA

(35 milliards récolté. Dépassement objectif de 5 milliards).

- Opération emprunt obligataire 3 ème pont d’Abidjan : Côte d’ivoire et UEMOA.





JUIN 2001 – JANVIER 2002

DIRECTEUR AGENCE & COMMERCIAL (Océan Dakar)

Missions :

.Définir la stratégie agence et commercial

.Rédaction des stratégies de communication et présentation

.Prospection commerciale : 5 budgets acquis en appel d’offre.

.Reporting réseau Ogilvy

.Gestion du service commercial

.Représentation de l’agence et son rayonnement au Sénégal.





MAI 1997 – NOVEMBRE 1999

RESPONSABLE CLIENTELE (CI)

Missions :

.Management d’une équipe de 2 commerciaux.

.Co-rédaction de stratégie de communication.

.Gestion de la communication des annonceurs suivants :

TELEPHONIE FIXE : COTE D’IVOIRE TELECOM

INDUSTRIE : COSMIVOIRE CI (Marques de savon: Idéal…)

RAFFINERIE PETROLE : SIR CI

TELECOMUNICATION :

ATCI(Campagne passage numérotation à 8 chiffres).

INDUSTRIE METTALURGIE : METAL IVOIRE CI

AGRO-INDUSTRIE : SN CHOCODI -CI

(Création et lancement de Choconut).

BANQUE : SGBCI – BAD



FREE LANCE (CI)

2005

COMMERCIAL : à mon compte personnel.



ORION (CI)

2003-2004

DIRECTEUR COMMERCIAL



CLIN D’ŒIL (CI)

2002

DIRECTEUR COMMERCIAL



CARRACTERE & LOW (CI)

2000

DIRECTEUR COMMERCIAL





COMPETENCE

AUDIO-VISUEL



RADIO FREQUENCE VIE (CI)

2007

ANIMATION

Emissions :

« OSB » (Opération sur la brèche)

« Les héros de la foi »

« Jeunes talents »

Animation concert



RADIO NOSTALGIE

2006

NOSTALGIE (CI)

CHEF ANTENNE

Missions :

.Management département de 4 services.

.Management d’une équipe de 17 personnes (Animateurs/Journalistes /Techniciens).

.Gestion : passage et mise à l’antenne.

.Définition de la grille de programme et de programmes spéciaux (ex : Opération page blanche)

.Supervision de toutes les productions.

.Mise à jour du site…



MARS 1996 – JANVIER 1997

NOSTALGIE (DAKAR)

CHEF PROGRAMME & ANTENNE

Missions :

.Management d’une équipe de 10 personnes

(Animateurs/Journalistes /Techniciens).

.Relation publique

.Gestion : passage et mise à l’antenne.

.Supervision de toutes les productions.

.Définition de la grille de programmes.



FEVRIER 1993 – JANVIER 1996

NOSTALGIE (CI)

Missions :

Animation antenne et « évent »



DIPLOMES OBTENUES

1991 UNIVERSITE PARIS X (Nanterre)

Licence droit privé

1988 UNIVERSITE PARIS X (Nanterre)

Capacité en Droit



Conclusion :

« Je suis une bonne graine et si l’employeur est un bon terreau, on fera une jolie plante ».



CONTACT : (225) 22 50 71 04 ou 58 06 06 76



Mes compétences :

Animation

Audio

Communication

Conseil

Marketing

Recherche

Vendre