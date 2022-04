André ONDO MVE

Ingénieur qualité spécialisé en management de la qualité, j’interviens depuis plus de 5 ans sur les problématiques liées à la qualité dans sa globalité (certification, norme, audit, contrôle qualité, gestion documentaire et des déviations, CAPA, etc.).Ma maîtrise des outils de la qualité (AMDEC, 8D, 5M, ISHIKAWA, PDCA, MSP, PERT, Pareto, Lean, etc.) m’a permis de m’adapter à des environnements différents.



Mes compétences :

Pharmacie

Industrie pharmaceutique

Management qualité, sécurité en environnement

Méthode de résolution des problèmes (8D, 5M, 5S, S

Contrôle réception

Certification ISO 9001

Contrôle qualité

Maîtrise statistique des procédés

Lean management

ISO 13485

Qualification / validation

Audit qualité

Assurance qualité