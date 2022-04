André PARDON

Gestion de Centre de Profit, SAV, Centre d'Appel, Help Desk



Commercial et vente dans un commerce spécialisé



- Etudier les besoins des clients et assurer leur satisfaction

- Mettre en place l'organisation et la structure (Centre d'Appel et réseau de proximité)

- Développer les activités de service :

Avant vente,

Ingénierie,Installation,Formation

- Définir l'offre de Contrats de Service et de Maintenance

- Gérer la réparation et la logistique pièces détachées

- Etablir les budgets et tableaux de bord

- Manager les équipes (10 à 60 personnes)

- Organiser le retour d'expérience en direction des services marketing, commerciaux et de bureau d'étude



Formation :

IUT Génie Mécanique,

Centre d'Etude de la Commande Numérique (INSA Lyon)



Langue : Anglais (technique et courant).



Informatique :

Logiciels Idylis,CRM/GRC, Clarify, Service Alliance, Dispatch One

Alcatel 4400

Excel, Word, PowerPoint, Microsoft Project, SAP, Internet.



Mes compétences :

Call center

Centre d'appel

Commercial

Gestion de Centre de Profit

GRC

Microsoft CRM

SAV

Service client

Vente