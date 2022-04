André Pascal MOUSSA DICKA

Le proféssionalisme s'illustre par le dynamisme, la créativité, le renforcement des capacité à travers la formation continue et surtout par le goût du travail bien fait.



Mes compétences :

Evaluations sécurité et Document unique

Géologue minier

Mise en conformité normes ISO 14001 et OHSAS

Mise en confomité normes FSSC 22000

Audit

back office

Six Sigma

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merchandising

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

COM/DCOM