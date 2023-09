Jean-Hilaire ADJABE

Formation initiale: je suis Ingénieur des Industries Agricoles et Alimentaires (bac + 5) de l'Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agro-industrielles de Ngaoundéré (Cameroun). Ma formation me confère la maîtrise du génie des procédés chimiques et alimentaires, de la gestion de la production, du management des projets (étude, suivi et évaluation) ainsi que la gestion de la qualité et de la sécurité environnementale, entre autres.



L’expérience professionnelle: j'ai commencé en septembre 2002 dans les contrôles non destructifs sur le pipeline Tchad - Cameroun durant sa phase de construction; en février 2003, j'ai été recruté comme chef de quart usine dans une sucrerie de cannes; et en janvier 2007 j'ai rejoint l'ennoblissement textile (teinture et impression), où j'ai occupé tour à tour les postes d'Ingénieur Production (2007-2010), Chef Département Préparation-Teinture (2010 -2011), Chef Fabrication (2011 - 2013) et Chef Production (d'avril 2013 à janvier 2015). Depuis février 2015, je suis Chef Production chez Chococam - Tiger Brands.



Mes compétences :

Management des projets

Gestion de la production

Ingénierie Chimique et Agroalimentaire

Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement

Lean Six Sigma Yellow Belt