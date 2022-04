André Patrice KADJANE

Fort d'une expérience significative en contrôle de gestion et d'audit interne, complétée par un DESS Management Administration des Entreprises à l'IAE de Strasbourg, j'ai effectué plusieurs missions d’investigations et examiné la situation financière et comptable de différentes sociétés notamment en Europe et en Afrique de l’Ouest.



Cela m’a permis d’acquérir plusieurs points positifs reconnus par les collaborateurs :

Qualités d'observation et d'analyse afin d'établir un diagnostic synthétisant les failles existantes.

•Conseils et préconisations par la mise en place de procédures adéquates et performantes, requérant un sens de la communication et de l'adaptabilité

•Rôle d'interface entre le relationnel et le fonctionnel, externe et interne, nécessitant la prise en compte des politiques financières de l'entreprise et les besoins des équipes opérationnelles.



Actuellement Responsable Cellule Fonds Social Européen Académie de Strasbourg.

J'ai la gestion de plusieurs projets:

Validation d'Acquis D'expérience professionnelle (VAE)

Mission d'insertion général; l'échec scolaire et lutte contre les discriminations.

Promouvoir la diversité; l'égalité entre fille et garçon.

Management une équipe de 12 personnes (enseignants)

Formation de formateur; Chef d'établissement, enseignant, Agent comptable et coordonnateurs.